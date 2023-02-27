شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب تفتح ملف التعاونيات لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التعاونيات من أهم أشكال العمل الجماعي التى ترعاها الدولة للإسهام في تنفيذ الخطة العامة للقطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، والتنسيق مع الفاعلين فى سلاسل الإنتاج.

جاذ لك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، هشام الحصري مجدي ملك، السيد رحمو، بشأن ضرورة تطوير قطاع التعاون الزراعي والتعاونيات القائمة وتحديث اليات العمل به واجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا التشريع.

وأشار الحصرى، إلى دور التعاونيات في بعض الدول الأوربية ودورها في دعم جميع القطاعات الإنتاجية خاصة قطاع الزراعة، وقد لعبت التعاونيات الزراعية في مصر بداية من الستينيات دوراً فاعلاً في النهوض بقطاع الزراعة من خلال مساندة جميع زراع مصر.

وتابع:" كان يطلق عليها "بيت الفلاح" لدورها في توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي، ومبيدات وتوفير آليات الإرشاد الزراعي، فضلا عن استلام المحاصيل الزراعية وتسويقها ومن ثم حقق هذا القطاع نجاحا غير مسبوقاً، لافتا إلى أنه تلاحظ مؤخراً تراجع دور التعاونيات في دعم قطاع الزراعة لضعف القدرات المالية التعاونيات وتحول بعض الوحدات التعاونية من داعم للفلاح إلى وحدات تهدف إلى الربح من خلال ممارسة أنشطة لا تمت لقطاع الزراعة بصلة فضلاً عن تراجع دور التعاونيات في استلام وتسويق الحاصلات الزراعية لعدم قدرتها على دراسة الاحتياجات ومتطلبات السوق الخارجي بشكل كامل.