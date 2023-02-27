شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستهدف التعاقد مع 3 صفقات نارية.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى ليفربول الإنجليزي، للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

ليفربول يسعى للتعاقد مع صفقات كبرى

وكشفت تقارير صحفية إسبانية على أن إدارة نادي ليفربول، قد استهدفت عدد من الصفقات الجديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، على أن ليفربول يراقب وضع لاعب وسط إنتر ميلان ومنتخب إيطاليا، نيكولو باريلا، الذي يعتبر أحد أهم اللاعبين في صفوف النيراتزوري منذ موسمين وربما تتكلف خزائن الريدز ما يقرب من 80 مليون يورو إذا استقروا على هذا الاسم.

وأشارت شبكة "Football Insider"، إلى اسم آخر وهو لاعب وسط تشيلسي، نجولو كانتي، الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي وهو ما جعل ليفربول يراقب وضع الفرنسي أيضًا رغم إصابته الأخيرة بأوتار الركبة والتي حرمته من المشاركة منذ 6 أشهر مع البلوز.

ليفربول يسعى لعقد صفقة تبادلية مع ميلان

ويدرس نادي ليفربول صفقة تبادلية في نهاية الموسم الحالي مع ميلان هدفها هو تعزيز خط الهجوم بشراء جناح جديد وهو، رفائيل لياو، المتألق منذ العام الماضي.

وأوضح موقع "Calciomercato" الإيطالي أن لياو أقرب من أي وقت مضى للرحيل من ميلان مع انتهاء عقده في يونيو 2024، قد يسعى الروسونيري إلى بيعه للاستفادة المادية بدلًا من الرحيل المجاني بعد الموسم المقبل، لأن مفاوضات التجديد لا تسير في الطريق الصحيح

ولذلك يفكر ليفربول في إجراء صفقة تبادلية للتعاقد مع لياو بانتقال لويس دياز إلى ميلان رغم تفضيل الأموال فقط دون دخول أي لاعبين، لأن الصفقة ستقدر بقيمة تتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.

ويعاني ليفربول من أداء متذبذب في الموسم الحالي حيث يحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة، وأصبح قريبًا من الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة على أرضه "أنفيلد" بنتيجة 2-5 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16.