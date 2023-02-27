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طالبان تحتجز عددا من عناصر حرس الحدود الايرانية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "قوات من طالبان هاجمت قوات حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان وقامت باختطاف عدد من القوات الإيرانية".

وأضافت: "ما حصل عند الحدود الأفغانية الإيرانية، هو سوء فهم نتيجة دخول مركبة تحمل مواد مهربة وممنوعة عند الحدود الإيرانية - الأفغانية عندها قام حرس الحدود الإيراني الصعود على المركبة والقيام بإجراءات التفتيش فقام عدد من حرس الحدود الأفغاني التابعين لحركة طالبان باحتجاز عدد من حرس الحدود الإيراني من على المركبة".


وأوضحت الوكالة إن "قوات حرس الحدود الإيراني امتنعت عن إطلاق النار باتجاه قوات طالبان التزاماً بمبدأ حسن الجوار وتجري إجراءات الإفراج عن المحتجزين".

وجاء هذا الهجوم بعد يوم واحد من قيام الحكومة الإيرانية بتسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى حكومة حركة طالبان.

ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان ويعد منفذ "دوغارون" الذي أحكمت طالبان سيطرتها عليه في 8 من تموز 2021، من أهم المنافذ التجارية وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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