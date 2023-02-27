انت الان تتابع خبر المعار الى ميلان.. مدريد يخطط لأستعادة خدمات دياز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتنتهي إعارة دياز مع ميلان في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن "ريال مدريد اقترب من التوصل لاتفاق مع دياز بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 2025".

وأشارت إلى أن "ميلان قد يفعل بند شراء دياز في الصيف المقبل مقابل 22 مليون يورو، لكن ريال مدريد ينوي استخدام بند إعادة الشراء مقابل 25 مليون يورو".



وأوضحت أن "ريال مدريد يتفاوض مع دياز على بنود العقد الجديد الذي سيمتد حتى صيف 2027، ويتضمن زيادة راتبه ليكون ضمن أصحاب الرواتب المتوسطة في "سانتياجو برنابيو".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "هناك سيناريو آخر يخطط له ريال مدريد باستعادة خدمات دياز وتوقيع العقد الجديد، ثم إعادة إعارته إلى ميلان دون بند شراء لضمان أن يكون مستقبله في "سانتياجو برنابيو".

