انت الان تتابع خبر بعد الخسارة الاخيرة.. ميلان يحسم موقف بقاء إنزاجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسقط إنتر في فخ الهزيمة أمام بولونيا بنتيجة (1-0)، أمس الأحد، ليخاطر الفريق بالخروج من المربع الذهبي في ظل المنافسة الشرسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن "الكثير من الشكوك أثيرت حول مستقبل إنزاجي، بعد عدد من النتائج السلبية التي عانى منها النيراتزوري أمام فرق متوسطة المستوى، وبالمراكز الأخيرة بجدول ترتيب الدوري الإيطالية".



وأضافت أن "ماروتا جدد ثقته في إنزاجي، لكنه دعاه إلى إيجاد علاج لنتائج الفريق السلبية".

فيما أشارت إلى أن "تشانج رئيس النادي، أصيب بخيبة أمل بسبب الهزيمة أمام بولونيا، خاصة وأنها أتت بعد فوز ثمين للفريق على بورتو بدور ال16 من دوري أبطال أوروبا".

ولفتت إلى أن "الرئيس سيلتقي بمسؤولي النادي واللاعبين والجهاز الفني في مقر التدريبات غدا، من أجل حث الفريق على الظهور بشكل أفضل بالفترة القادمة".

