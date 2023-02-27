انت الان تتابع خبر استعداداً لنهائيات كأس آسيا.. وطني الصالات يصل إلى المغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات، وصل إلى العاصمةِ المغربيّة الرباط، لخوضِ مباراتين وديتين أمام منتخبِ المغرب والثالثة مع منتخبِ إستونيا استعداداً لبُطولةِ نهائيات كأس آسيا، وتوجه المنتخبُ فور الانتهاء من إجراءاتِ مطار الملك محمد الخامس إلى مقرّ سكنه في مدينة الرباط".وأضاف: "يقابلُ منتخبنا يوم الأربعاء نظيره المنتخب المغربيّ ودياً، بينما تقام المباراةُ الثانية في اليوم التالي، على أن يقابل منتخبَ إستونيا يوم السبت المقبل".

وقال رئيسُ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة، علي عبد الحسين: إن "مواجهةَ منتخبي المغرب وإستونيا، اللذين يعدان من المنتخباتِ المتقدمة في القارتين الأفريقيّة والأوروبيّة، فرصةٌ مفيدةٌ وتجربةٌ جيدةٌ لجميع اللاعبين، خصوصاً أنها ستمنحهم مزيداً من الثقةِ والخبرةِ بالاحتكاك مع فرقٍ متطورة".

مشيراً إلى إن "النتيجة غير مهمةٍ بالنسبة لنا، بقدر ما تهمنا الفائدة التي سنجنيها من هذه المباريات"، مؤكداً إن "المنتخبَ يمرُّ بفترةِ تجديدٍ طالت العديدَ من العناصر، بعد أن استدعى المدربُ ناظم الشريعة لاعبين شباباً برزوا مع فرقهم في منافساتِ الدوري المُمتاز".

يشار الى إن هذه المباريات تأتي في إطارِ البرنامج المعد لتهيئةِ المنتخب للبطولاتِ والاستحقاقاتِ المُقبلة.

