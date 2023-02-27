شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب توصى قطاع الأعمال بتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع وثيقة الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، وزارة قطاع الأعمال بتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هامة للغاية، وتسمح بجذب رؤوس أموال ومستثمرين أجانب بما يخدم خطة الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال.

بدوره أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تطورت للغاية، موضحا أن حل مشكلة تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يتمثل في وجود التمويل اللازم للتطوير، وهذا الأمر ساعدت فيه الوثيقة بشكل كبير.