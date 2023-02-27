شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" توافق على اتفاقيتين من حيث طريقة الإقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022، من حيث طريقة الإقرار.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"، الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2022، من حيث طريقة الإقرار.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن لا توجد أية مخالفة دستورية فى طريقة إقرار الاتفاقيتين.