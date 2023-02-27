شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توصى بضم محصول القطن لمنظومة الزراعات التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم ضم القطن لمنظومة الزراعات التعاقدية، لافتا إلي أن الفلاح في مصر يعانى بسبب زراعة القطن، وعدم حصوله على السعر المناسب لبيع المحصول.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، بحضور وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت.

وأوصى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة ضم محصول القطن للزراعات التعاقدية حتى يتم حل مشكلة الفلاحين وتحفيزهم على الإقبال علي زراعة القطن.

كما أعلن سليمان استجابته للتوصية التى أدلي بها النائب ضياء الدين داود بشأن تعويض الفلاحين عن فروق الأسعار في بيع القطن التى تم بيعها خلال موسم واحد.