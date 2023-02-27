شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: الوزارة ساعدت الفلاحين فى بيع القطن واشترت 48 ألف قنطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، إن عملية بيع القطن تتم من خلال مزاد وهو نظام متبع في مصر حاليا، حيث تقوم لجنة بمتابعة السعر العالمى، وتقدر السعر المحلى وفقا لفارق العملة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان.

أضاف عصمت، أن سعر القطن انخفض مؤخرا كما أن كثير من التجار كانوا يشترون القطن لتصديره وحينما انخفض سعره قل الاقبال علي شرائه من الفلاحين.

وأكد أن الوزارة تدخلت لشراء القطن ولدينا 48 ألف قنطار قطن تم شراءهم من الفلاحين، كما أن هذا التدخل ليس دورنا لكننا تدخلنا هنا لنحمى الفلاح ونساعده في بيع محصوله.

ولفت إلي أن القطن لم يدخل في الزراعات التعاقدية حتى الآن لكننا طلبنا ذلك وتم زراعة 1200 فدان للقطن في العوينات.

أضاف أن هناك أربع أنواع من القطن قصير التيلة، حيث يوجد نوع تم تطويره في وزارة الزراعة، ونوع آخر من البذور من تركيا ونوعين من اليونان.