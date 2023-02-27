شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى بشأن إستمرار صلاح مع ليفربول.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حول اقتراب رحيل النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بعد الأداء السيئ الذي يقدمه الريدز بالفترة الأخيرة.

موقف صلاح من الرحيل عن ليفربول

وكشفت رامي عباس، وكيل محمد صلاح، عن مستقبل النجم المصري مع ليفربول خلال الفترة، خاصة بعد أن أثيرت الأنباء بشأن انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وعلق رامي عباس، وكيل محمد صلاح على شائعات رحيله في الصيف المقبل، في حال لم يتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال رامي عبر حسابه على تويتر معلقًا على الأمر: "غير منطقي تمامًا، هذا الأمر لم يتم مناقشته أو التفكير به".

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بأوقات سيئة منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما تعرض الفريق لخسارة قاسية مؤخرًا على ملعب آنفيلد أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا بنتيجة (5-2).