وزير الخارجية التركي: سنعمل على نقل العلاقات مع مصر إلى مستوى أعلى

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا ستعمل على نقل العلاقات مع مصر إلى مستويات أعلى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، حيث وصل وزير الخارجية اليوم الاثنين، إلى مدينة أضنة التركية في زيارة تضامنية بعد الزلزال الكبير.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن مصر بلد مهم للعالم العربى والدولى والشرق الأوسط بشكل خاص، لافتاً إلى أن وجود الوزير سامح شكرى له مغزى كبير جدا متقدما بالشكر له.

من جانبه، عبر سامح شكرى عن شكره وتقديره للجانب التركى بحفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه محمل برسالة تضامن ومؤازرة ومواساة للشعب التركى على المستوى القيادة والحكومة والشعب المصرى بعد كارثة الزلزال.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تعمل بكل جهد لمؤازرة الأشقاء فى تركيا لتجاوز المحنة، لافتا إلى أن المساعدات المصرية التى قدمتها مصر أقل ما يمكن تقديمه لمواجهة الكارثة.

ولفت شكري إلى أن المساعدات المصرية تؤكد ما يربط بين الشعبين المصرى والتركى الشقيقين.

وقبل تركيا، زار سامح شكري، في وقت سابق من اليوم، سوريا، حيث اجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس بشار الأسد.

وأمس الاحد، قالت وزارة الخارجية في بيان لها إن شكري سينقل خلال زيارة اليوم الاثنين إلى كل من سوريا وتركيا "رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين".