تميم بن حمد: مصر وقطر أشقاء.. والفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية، لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، تطرق الشيخ تميم بن حمد إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكداً حرص دولته على تعزيز تلك العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر.

وأكد تميم أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدماً سريعاً فى قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقى دول العالم.

وأضاف أمير قطر أن الدولة المصرية مع ذلك لا يزال لديها إمكانات كبيرة جداً، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر أشقاء.