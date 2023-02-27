شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج هامة ومطلوب مناقشتها بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قانون منح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، من التشريعات الهامة التى تستوجب مناقشة بدقة وتأنى، متابعا: "ليس لى مصلحة، أنا حكم عدل، وأنت تعلمون ذلك جميعا".

وتابع جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، وأثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج،:" أظن مدى وقت طويل للنقاش بين الحكومة والنواب، ومشروع القانون به فنيات دقيقة".

وقال موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب:" شوفتوا النقاش بهدوء ومتسع من الوقت بنوصل لصيغة توافقية، والحكومة يتسع صدرها لنا جميعا الحكومة رايقة النهارده، وتابع مازحا:" كتر خير الحكومة اللى ظالمينها الحكومة دائما، حكومتنا محترمة ودائما تستجيب".

وتهدف التعديلات لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3 / 2023.