انت الان تتابع خبر عارضة أزياء برازيلية.. الفيفا يعيّن أول سفيرة عالمية للمشجعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الفيفا، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن أدريانا ليما ستعمل في هذا الدور، على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية، التي ينخرط فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا: "حين تقابل أدريانا، ستشعر على الفور بلطفها ومدى حبها وشغفها بكرة القدم، فهي تعيش وتتنفس اللعبة، وهذا ما يؤهلها لتكون حلقة وصل رائعة بين الفيفا والمشجعين، في جميع أنحاء العالم ".



وصرحت أدريانا التي تعتبر واحدة من أنجح عارضات الأزياء على مر العصور، قائلة: "نظرا لكوني نشأت في أسرة متواضعة، ولأنني في الأصل مشجعة لكرة القدم، فإنني ممتنة للغاية ويشرفني اختيار الفيفا لي كأول سفيرة للمشجعين، وأن أتقلد هذا الدور لمساعدة الجماهير على الاقتراب أكثر من اللعبة".

وستقدم أدريانا ليما، بصفتها سفيرة الفيفا العالمية للجماهير، جائزة "ذا بيست" لأفضل مشجعين خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيقام في باريس مساء اليوم الاثنين.