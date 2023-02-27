انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية المضي بمشروع القناة الجافة: يمثل فرصة واعدة لمستقبل العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوادني في بيان ورد لـ السومرية، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تراس اجتماعا خصص لمتابعة مشروع القناة الجافة"، مشيرا الى أن السوداني "استمع الى عرض شامل لآخر التطورات في أعمال الشركة الإيطالية الإستشارية في مشروع القناة الجافة (طريق التنمية)".وشدد السوداني على "أهمية المضي في هذا المشروع الحيوي، وما يمثله من فرصة واعدة لمستقبل العراق الإقتصادي والتنموي".