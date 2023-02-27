انت الان تتابع خبر ضبط 30 شاحنة مخالفة للضوابط في كمركي المنطقة الشمالية والوسطى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط (١٩) شاحنة محملة (اثاث منزلي ومواد انشائية وخشب ومولدات وملابس وكهربائيات وسقوف ثانوية وحديد مغلون واطارات ومواد غذائية) ".وأضاف البيان، أن "مديرية الكمارك ضبطت (١١) شاحنة من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية محملة (اطارات وكرانيت ومواد غذائية ومعامل ومواد صحية ومواد متنوعة اخرى)".

واكدت الهيئة ان "عملية الضبط للشاحنات تمت لمخالفتها الشروط والضوابط الاستيرادية وذلك وفقاً لقانون الكمارك رقم (٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ)، علماً ان عملية الضبط انجزت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".