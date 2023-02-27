انت الان تتابع خبر تظاهرات حاشدة قرب الخضراء احتجاجاً على تعديل قانون الانتخابات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "عشرات المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية في منطقة الصالحية بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الوقفة تأتي احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات، الذي سيُناقش ضمن جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين"، مشيرا الى أن "التظاهرات مطوقة بتشديد أمني مكثف".