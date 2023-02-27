انت الان تتابع خبر زلزال تركيا الجديد.. 70 ضحية بين قتيل وجريح وانهيار 22 مبنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتسبب الزلزال الذي هز مدينة ملاطية وبلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر، في انهيار 22 مبني، وإصابة نحو 20 شخصا.

وعدّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال الذي وقع يوم الاثنين في شرق تركيا إلى 5.2من 5.6 درجة.



وقال المركز إن "الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أنقدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات."

وتحتجز تركيا 184 شخصا مشتبه بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في هزات أرضية وقعت هذا الشهر، وقال وزير تركي إنه يجري توسيع نطاق التحقيقات.

وفي وقت لاحق، طالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطية.

