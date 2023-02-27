شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنطلاق منافسات البطولة الوطنية للروبوت في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنطلقت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن منافسات البطولة الوطنية للروبوت التي ينظمها لأول مرة الإتحاد اليمني للرياضات الإلكترونية والذكاء الصناعي بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وبالشراكة مع قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم.

وتتضمن منافسات البطولة التي يشارك فيها طلاب من 19 مدرسة في المحافظات المحررة، خمسة تحديات هي تجميع الكرات والإبتكار والبرمجة وتتبع الخط ومصارعة السومو وكرة القدم والتي تستخدم في جميعها الروبورت.

وتهدف البطولة التي تستمر يومين إلى إعادة صياغة إهتمامات الطلاب المشاركين لميادين التعليم والمعرفة وتنمية روح الإبداع لديهم وإبراز طاقات وقدرات الطلاب المهتمين بالعلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات وتنمية مهارات المشاركين في العلوم والتكنولوجيا والبرمجة والذكاء الإصطناعي وروح التعاون والعمل الجماعي وتحضيرهم للمشاركة في البطولات العربية والعالمية للروبوت.

وفي حفل الإفتتاح، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور، عزام خليفة، أن هذه البطولة منحت الشباب من الطلاب فرصة للتنافس والإبداع والإستمتاع بلذة العمل الجماعي والتعليم والإستفادة من هذه التجارب على المستويات العلمية والإجتماعية والإخلاقية، مثمنًا في الوقت نفسه جهود الإتحاد اليمني للرياضات الإلكترونية برئاسة منير الوجيه ودوره الكبير في الإعداد للبطولة بالتعاون مع وزارتي الشباب والتعليم وصندوق دعم النشء والشباب رغم ضيق الوقت.

ودعا الوكيل خليفة المشاركين إلى التنافس النزيه والروح الرياضية لإنجاح هذه البطولة كما ينبغي.

بدوره أشار وكيل قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد علي لملس إلى أهمية هذه البطولة في صقل وتنمية مواهب المبدعين من طلاب المدارس، مؤكدًا أن هذه البطولة هي نتاج للتنسيق المشترك والعلاقة التكاملية بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم ؟

من جانبه لفتت رئيسة اللجنة التحضيرية للبطولة المهندسة، ريم حميد، إلى أن هذه البطولة ستمثل دافعًا لإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمتميزين أصحاب المهارات في الصناعة الإلكترونية، للتنافس في مسابقات الروبوت والذكاء الإصطناعي على المستوى الداخلي وستمكنهم من التميز خلال الشماركة على المستوى الخارجي وتمثيل الوطن إسمه ضمن مصاف الدول العربية والعالمية.

حضر الإفتتاح وكيل الشباب والرياضة لقطاع الشباب منير لمع والوكيلان المساعدان أكرم عشال ولقطاع الشباب عبدالله مهيم ومدير عام الاتحادات والأندية فرحان المنتصر، وعدد من المسؤولين.

