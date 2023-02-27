شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تعتزم شراء 400 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة الامريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعتزم الحكومة اليابانية شراء ما يصل إلى 400 صاروخ مجنح توماهوك أمريكي الصنع لتعزيز قدرات الضربات المضادة.

اليابان تعتزم شراء 400 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة الامريكية

وكشف النقاب عن ذلك أعضاء من الائتلاف الحاكم خلال اجتماع المديرين للجنة الميزانية بمجلس النواب اليوم الإثنين، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وقال الأعضاء إن" رقم 400 هو الحد الأقصى وإن العدد الفعلي للصواريخ سيتم تحديده في وقت لاحق".

وكان الحزب الديمقراطي الدستوري، المعارض الرئيسي، دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن عدد الصواريخ التي تعتزم شراءها.

ورد رئيس الوزراء كيشيدا فوميو بأن الأمر يحظى باهتمام عام كبير، وأن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستصدر إعلانًا بذلك. كما طلب الحزب المعارض من الحكومة تقديم نماذج لحالات يمكن للبلاد فيها استخدام قدرات ضرباتها المضادة.