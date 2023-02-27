زلزال جديد يضرب تركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرق تركيا اليوم الاثنين.

من جانبها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطيا بشرق البلاد ظهر اليوم.

وأوضحت أن مركز الزلزال كان منطقة ييشيل يورت في مالاطيا، على عمق 9.96 كيلومتر ووقع في تمام الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي.

وأكدت الإدارة انهيار مبان في ملاطيا جراء الزلزال الجديد مع بدء عمليات البحث والإنقاذ.

ووفقا لقناة "العربية" الإخبارية ، فإن الزلزال الجديد تسبب في وفاة 4 أشخاص حتى الآن.

كما أعلنت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل" بسوريا، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 239 كم شمال شرق مدينة حلب.

وأمس الأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فى 6 فبراير إلى 44.374 قتيلا.