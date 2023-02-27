شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 44 اقتراحا برغبة من مجلس النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على إحالة 44 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

كما تتعلق الاقتراحات برغبة موضوعات خاصة بالمدارس مثل إحلال وتجديد مدارس مجمع المؤسسة والمدرسة الإعدادية بنات وتحويلهما إلى مجمع مدارس تعليم أساسى بمدينة الجمالية- محافظة الدقهلية وتحويل مدارس عمر بن الخطاب الإعدادية وأبو بكر الصديق الإبتدائية إلى مدرسة تعليم أساسى وتوسعتهما- مدينة الجمالية - محافظة الدقهلية وإنشاء مدرسة تعليمية صناعية بأرض مصنع العلف بقرية بنى عدى- مركز ناصر- محافظة بنى وإنشاء مدرسة بمنطقة هريف الشيخ تمى بمركز أبو قرقاص- محافظة المنياوإنشاء مدرسة تجريبية بمدينة الشهداء- محافظة المنوفية وتحويل مدرسة الشهيد عبد الحميد عامر بمركز زفتى – محافظة الغربية إلى مدرسة فندقية وكذلك اقتراح برغبة بشأن إدراج لغة برايل ضمن طرق تدريس الأزهر الشريف بكافة مستوياته التعليمية والإهتمام بأصحاب الإعاقة البصرية بتفعيل التدريبات المستمرة للمدرسين المتعاملين عن طريق تفعيل بروتوكول التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والازهر الشريف، واقتراح بشان بشأن عمل بروتوكول ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف لتدريب معلمى الأزهر الشريف لكى يتمكنوا من تدريس طريقة برايل للطلبة من ذوى الإعاقة البصريةواقتراح بشأن تأجير أفنية المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى للشباب الموهوبين في لعبة كرة القدم بسعر رمزى واقتراح بإقامة مدرسة انترناشونال بمدينة دكرنس- محافظة الدقهلية واقتراح تبسيط وتقليل المناهج الدراسية المقررة على ذوى الهمم وأصحاب الإعاقات المختلفة في المدارس.

واقتراح بشأن تحويل قصر ألكسان بمدينة أسيوط إلى متحف يضم الآثار المتنوعة الموجودة بمحافظة أسيوط.

كما تضمنت الاقتراحات برغبة التى تم احالتها للحكومة اقتراحات تتعلق بتطوير الطرق مثل إنشاء مطبات صوتية على الطريق الدائرى أمام المدارس والمستشفيات ومنطقة الشادر – محافظة أسيوط واستكمال رصف الطرق والشوارع الجانبية بمنطقتى الأربعين والمعلمين – محافظة أسيوط ورصف طريق بنى عدى- المندرة- مركز منفلوط – محافظة أسيوط.

وتتضمن تلك الاقتراحات إيقاف القطارات أرقام 1008، 1010 في محطة قطار مدينتي القوصية ومنفلوط- محافظة أسيوط و تمهيد وتجديد الطريق الموصل بين كفر التميمى (عرفة) وقرية شنبارة الميمونة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية وإقامة إشارات بمحيط مستشفى الزيتون التخصصى – حى الأميرية – محافظة القاهرة.و رصف طريق ومدخل قرية أبو داود – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية وإنشاء مكتب للشهر العقارى بمدينة دهب أو توفير سيارة متنقلة لخدمة الشهر العقارى بمدينة دهب – محافظة جنوب سيناء وإنشاء مكتب توثيق شهر عقارى بقرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

وتشغيل مكتب توثيق شهر عقارى بالمجمع الخدمى الجديد بقرية الأبطال – مركز القنطرة شرق – محافظة الإسماعيلية وإضافة أدوار بمدرسة الشرفا الإعدادية بقرية الشرفا وتعديل الفراغات الموجودة بالمدرسة لتقليل الكثافة الطلابية- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهلية.

كما تتضمن اقتراحات خاصة بالبيئة مثل إلزام المحلات العامة والتجارية بمحافظة الإسكندرية بوضع صناديق قمامة أمامها فى الطريق العام مع فرض غرامات فى حالة عدم الإلتزام بذلك وبشأن إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمحافظة الشرقيةو إنشاء مدينة للحرفيين بمدينة ملوى شرق كوبرى ملوى العلوى على النيل – محافظة المنيا.

وشملت الاقتراحات التى تم احالتها للحكومة رفع مستوى الخدمات الصحية مثل توفير كرسى أسنان لكلا من الوحدة الصحية بأجهور الصغرى والوحدة الصحية ببهادة بمركز القناطر الخيرية.

ودعم وحدة طب الأسرة بأبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بجميع التخصصات – محافظة القليوبية.

وتوفير جهاز فصل الصفائح الدموية بمستشفى طيبة التخصصى – مركز إسنا – محافظة الأقصر و إضافة لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى إلى التطعيمات الروتينية لوزارة الصحة والسكان وتوفير جميع التخصصات بمستشفى سمنود المركزى – محافظة.

الغربية وإنشاء وحدة إسعاف بقرية أولاد سالم بمركز دار السلام – محافظة سوهاج وتطوير مركز صحة أبو أشرف ليكون مركز صحى متكامل بمنطقة دار السلام- محافظة القاهرةوتطوير سكن الأطباء بمستشفى دار السلام- محافظة القاهرة.

وتضمنت الاقتراحات برغية التى تم احالتها للحكومة إقامة محطة رفع صرف صحى جديدة على قطعة أرض أملاك دولة على الترعة الباسوسية بحوض أبو رجب بشلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

وإدراج جميع العزب والنجوع والكتل السكنية داخل مركز أسيوط ضمن الأحوزة العمرانية- محافظة أسيوط.

وتشمل اقتراحات تتعلق بتحسين خدمات الصرف الصحى مثل توصيل منظومة الصرف الصحى إلى العزبة البحرية لقرية درنكة- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

واستكمال شبكة الصرف الصحى بقرى العقال البحرى، العقال القبلى، والنواورة- مركز البدارى- محافظة أسيوط.

وتوصيل خدمة الصرف الصحى لبعض العزب داخل مركز صدفا، وضمها لمبادرة حياة كريمة- محافظة أسيوط وتنفيذ أعمال الصرف الصحى بقرية سيف الدين مركز فارسكور- محافظة دمياط واستكمال محطة مياه الترشيح البطئ بمدينة السنبلاوين- بمحافظة الدقهلية إنشاء مراكز خدمة تموينية مطورة بقرى مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهليةوإدخال الصرف الصحى لقرى شرق النيل- مركز المنيا- محافظة المنيا واستكمال أعمال الصرف الصحى ببعض قرى مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.