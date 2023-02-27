شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ثلاثة تقارير للجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية، للجان النوعية لدراستها واعداد تقارير عنها، وذلك بعد أن أكدت اللجنة التشريعية فى تقاريرها عدم وجود اى مخالفة فىها للدستور والقانون وان طريقة اقراها تخضع لمجلس النواب وهذه الاتفاقيات هى:

1- قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة2022 وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن العربية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

2- التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023، وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن الاقتصادية ومكاتب لجان الخارجية والتضامن والتشريعية.

3-تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجان الخارجية والصناعة.