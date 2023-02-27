شكرا لقرائتكم خبر عن نواب ينعون النائب أحمد حتة: نحسبه من أهل الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن خلو مقعد النائب أحمد عبد المحسن عبد العظيم حتة، والشهير باسم أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

ونعى المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، النائب الراحل أحمد حتة، مؤكدا أنه كان أخلاقا تمشى على الأرض، ليس مجرد شعارات، وأشهد الله أنه كان نقيا طاهر القلب سعى وراء مطالب أهالى دائرته ولم يألوا جهدا يوما ما فى سبيل ذلك.

كما تقدم النائب محمد أبو صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بخالص العزاء لكل الأعضاء والراحل ولكل أهالى دائرته بمركز مغاغة بالمنيا.

وتقدم النائب مجدى ملك بخالص العزاء فى وفاة النائب أحمد حتة، مؤكدا أنه كان زميلا نقيا وطنيا يعمل من أجل طلبات المواطنين وحريصا عليهم طوال الوقت.

كما عزى النائب إيهاب عبد العظيم وفاة أحمد حتة، مؤكدا أنه لم يألوا جهدا لخدمة أهالى دائرته، وتبرع من قبل بثلاثة أفدنة لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفى جديدة فى مغاغة، كما تبرع لمركز شباب مغاغة، وكان سببا فى صعوده لدورى الممتاز ب، وكذلك تبرع لنادى بنى مزار وصعد للممتاز ب، والكل يعلم ماذا فعل لدائرته.

وقالت النائبة هناء أبو الوفا ننعى بمزيد من الحزن والأسى، الأخ والصديق أحمد حتة رمز من رموز الخير والعمل الوطنى وكان له بصمة فى كل محافظة المنيا.

وقال النائب كريم بدر حلمى: ننعى بمزيد من الحزن وفاة الراحل أحمد حتة إذ كان رجل خير وطيب القلب وساعد الناس وأعماله الجليلة فى ميزان حسناته، وكان محبا لكل زملائة فنحن فقدنا شخصية وطنية فريدة.

كما نعى النائب مصطفى خلف وفاة أحمد حتة، مؤكدا أنه كان أخلاقا تمشى على الأرض وكل ما عمله فى الخير يكتب له فى ميزان حسناته وقدم الخير للأرامل والأبناء، كما أنه تبرع بأتوبيس متنقل للرعاية الصحية.

وقال النائب إيهاب رمزى إن النائب أحمد حتة نائب خير ومواقفه مع الزملاء وأهل دائرته تشهد له فكان يأتى فى رمضان ويقول لى يا إيهاب هتوزع كام كرتونة، ويقولى خليهم كذا، وأنا هاديلك عدد أكثر من الكراتين عشان توزع أكثر، ويرسل لى الكراتين بيضاء بدون اسم، ما يفعله بيده اليمنى لا تعلمه اليد اليسرى، مضيفا: فى كل عيد كان يرسل معونة عشان أنا اتصدق بيها وهذا عند ربه كثير ومكان أحمد حتة لن يملؤءه أحد وترك مكان فى قلوبنا وفى دائرته .

وقدم عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب التعازى فى وفاة النائب أحمد حتة، مؤكدا أنه طوال فتر زمالته للنائب فى مجلس النواب كان رجلا وطنيا ورجلا سياسيا من الطراز الأول ورجل معطاء ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم بالتعازى النائب محمد هاشم فى وفاة النائب أحمد حتة، مؤكدا أنه كان أخا وصديقا وكان رجلا وطنيا من الطراز الأول.

وأكدت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب أنه كان أخا وصديقا ويدافع عن كل طلبات أهل المنيا وكل أهالى دائرته وغير دائرته.

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن كلمات النواب الطيبة جاءت فى حق زميل يستحقه فيه وهذا ما يميزكم جميعا ويبرز أصالتكم وصداقتكم المخلصة كنواب وزملاء تحت القبة وأنا أفتقده فقد كنت كلما أنظر إليه ألقى على وجه ابتسامة عريضة نحسب هذا الرجل أن يكون من أهل الجنة وهذا ما يجعلنا نصبر ونحتسب لأنه شخصية متميزة.