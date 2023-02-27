شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. هزة بقوة 5.6 درجة تضرب ملاطية التركية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) بأن هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت مدينة ملاطية، جنوبي البلاد.

تجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/شباط، 50 ألف قتيل، الجمعة، بعدما أعلنت تركيا مقتل أكثر من 44 ألفًا.



وتعرضت مدينة أنطاكية لدمار واسع في الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا، لكن بعض سكانها يتمسكون بالبقاء.

في المقابل، حزم البعض الآخر أمرهم نحو الرحيل، بعدما فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم.