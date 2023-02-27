السيسي يوجه رسالة لـ بشار الأسد.. والرئيس السوري يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن شكره لمصر وشعبها على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء، معربا عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتصال معه هاتفيا عقب الزلازال.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي،: "الرئيس بشار الأسد يشكر مصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء".

وأضاف المتحدث أن الرئيس السوري "يثمن عاليا ما لمسه من مشاعر أخوية خلال الاتصال".

وفي وقت سابق الإثنين، التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس السوري في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى دمشق لنقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر.