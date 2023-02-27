شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب الراحل أحمد حتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن تلقيه خطابا من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، يعلن فيه خلو مقعد النائب أحمد عبد المحسن عبد العظيم حتة، والشهير باسم أحمد حتة عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة مركز مغاغة بالمنيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد وقراءة الفاتحة.

وقال رئيس مجلس النواب: يعز علينا أن ننعى زميلا فاضلا متواضعا طيب الذكر المرحوم أحمد حتة الذى وافته المنية بعد تاريخ مشرف من العطاء وميراث طويل من الدفاع عن وطنه والسعى لتحقيق طموحات دائرته.

وأضاف: كان الراحل مثالا مثالا يحتذى به للبرلمانى المثقف الواعى المخلص فى أداء دوره التشريعى والرقابى والساعٍ بكل ما يملك فى سبيل ما يصبو اليه أبناء دائرته وترك وراءه ذكرى طيبة وسيرة عطرة وبقلوب راضية لا نملك الا نقول إلا ما يرضيه الله.. انا لله وانا اليه راجعون.