شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "عربية النواب": زيارة المستشار حنفى جبالى لدمشق إنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، زيارة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ضمن وفد الاتحاد البرلمانى العربى إلى العاصمة السورية (دمشق)، تنفيذا لقرار المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلمانى العربى الذى عُقد فى العاصمة العراقية، بأنها لحظة فارقة من تاريخ العمل العربى المُشترك، بل وإنجاز تاريخى كان عصى على قادة العمل العربى فى السابق.

وقال المغازى، فى كلمة له فى مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، مخاطبا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: " لقد كان حديثكم واقعيا ممثلا عن الشعب العربى وليس الحكومات، وقد حضرت معك مؤتمرين وكانت البسمة، واللحظة الفارقة فى أن يكون العمل العربى على قلب رجل واحد من أجل العرب ومصر بعيدًا عن أى نوع من أنواع التكاسل".

وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، كان خير ممثلا لمصر، وأنه تشرف بأن يكون تحت قيادته.

يٌشار إلى أن الرئيس السورى بشار الأسد استقبل وفد الاتحاد البرلمانى العربى أمس الأحد، حيث أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن الزيارة إنما تأتى تأكيدًا على الدعم والتضامن التام مع الشعب السورى الشقيق فى مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المُدمر.

وعقب ذلك اللقاء، توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ووفد الاتحاد البرلمانى العربى للقاء أعضاء مجلس الشعب السورى، حيث أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الرباط التاريخى الذى يربط مصر وسوريا، مؤكدًا أن هذه الزيارة تهدف لمؤازرة الشعب السورى الشقيق، ومُتمنيًا لسوريا الشقيقة وشعبهًا الصامد المناضل كل الازدهار والرفاهية والرخاء.