شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد 9 طلبات مناقشة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة يطالب فيها النواب باستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا..وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1- طلب مناقشة مقدم من النائبة ضحى عاصى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الطيران العارض المصرى والأجنبى لدعم السياحة الوافدة لمصر

2- طلب مناقشة مقدم من النائبة ضحى عاصى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الكهرباء للاستخدامات المنزلية والمنشآت الصناعية

3- طلب مناقشة مقدم من النائبة ضحى عاصى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جذب حركة حاويات الترانزيت الدولية فى الموانئ المصرية

4- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد العرجاوى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على المنتجات الغذائية لتحقيق السلامة الصحية

5- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد العرجاوى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الجامعات لأساتذة كليات الطب لعمل قوافل طبية وخدمة المجتمع

6- طلب مناقشة مقدم من النائبة آمال عبد الحميد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إقرار بعض التسهيلات لطلاب الثانوية العامة

7- طلب مناقشة مقدم من النائبة جيهان البيومى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتحقيق التحول الرقمى بكفاءة عالية

8- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد الشيشينى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة العجز فى إعداد المدارس.

9- طلب مناقشة مقدم من النائبة ضحى عاصى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات الحد من تحكم الشركات الأجنبية فى سوق السياحة المصري

كما وافق المجلس على ضم طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد العرجاوى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استيعاب كل المستحقين لمعاش برنامج تكافل وكرامة إلى جلسة الثلاثاء، والمخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعى بطلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة.