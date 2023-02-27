شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى: كل التحية والتقدير لجهود مصر لإنقاذ الأمة العربية من الشرور المُحدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير لمصر العروبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لجهوده الدؤوبة ورؤيته النبيلة لدعم الأشقاء العرب وإنقاذ الأمة العربية من الشرور المُحدقة بها، لتظل مصر دوماً درة التاج العربي وحصنه المنيع.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم، إنه في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية المصرية الرائد في دائرتها العربية، فقد شاركنا على رأس وفد من من المجلس في أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، وخلال أعمال المؤتمر ألقينا كلمة بشأن سبل تعزيز الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته، أكدنا خلالها على أن الدولة المصرية صاغت مقاربة شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، وخلال تلك الكلمة استعرضنا جهود الدولة المصرية في دعم العراق الشقيق على كافة المستويات انطلاقاً من الرؤية المصرية للعراق باعتباره أحد ركائز الاستقرار العربي وأحد أطراف معادلة القوة العربية.

وفي ختام أعمال المؤتمر، وتنفيذاً لقراراته، شاركنا ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي في زيارة تاريخية إلى سوريا الشقيقة لإبداء التضامن مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المُدمر، وقد التقينا خلال الزيارة بالرئيس السوري بشار الأسد، وشددت خلال هذا اللقاء على الضرورة الحتمية لعودة سوريا لمحيطها العربي بوصفها ركيزة أساسية للعمل العربي المُشترك وضلع محوري لا غني عنه لمنظومة الأمن القومي العربي، كما التقينا بالأشقاء أعضاء مجلس الشعب السوري، حيث أكدت على أن الزيارة إنما تأتي تأكيداً على الدعم والتضامن التام مع الشعب السوري الشقيق، في إطار الرباط التاريخي الذي يربط مصر بسوريا الشقيقة التي نتمنى لها ولشعبها العربي الكريم كل ازدهار ورفاهية ورخاء.