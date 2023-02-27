شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات إنشاء مدينة الدواء وجهود تطوير العشوائيات على أجندة لجان "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعاتها لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها استكمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها، مناقشتها المحور الاجتماعي بشأن الآليات والضوابط والإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير العشوائيات.

فيما تفتح لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي خلال اجتماعها، ملف مدينة الدواء المصرية وأخر تطورات انشائها في ضوء توجيهات القيادة السياسية لصناعة الدواء وتمكين مصر اقتصاديا من خلال هذه الصناعة بالتصدير لدول أفريقيا، وذلك بحضور ممثلي الهيئة.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددت اختصاصات لجنة الشؤون الأفريقية في العلاقات مع الدول الأفريقية، شئون منظمة الاتحاد الأفريقي والكيانات والمنظمات الأفريقية، الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية، شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.

كما منحت اللائحة اختصاصاً للجنة البرلمانية يتعلق ببحث شئون المصريين المقيمين في الدول الأفريقية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.