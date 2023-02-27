شكرا لقرائتكم خبر عن إشتعال الأزمة.. رونالدو يهدد اليونايتد بعد الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مقربة، من النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، أن اللاعب يسعي لتقديم شكوي رسمية، فى حالة عدم إرسال ميدلية تتويج اللاعب بكأس الرابطة الإنجليزية، والذي شارك اللاعب خلالها مع الشياطين الحمر وتم إدراجه بقائمة الفريق.

وكانت مانشستر يونايتد قد تمكنت من الفوز فى مواجهة نيوكاسل أمس بهدفين نظيفين، فى المباراة النهائية من كأس الرابطة، ليتوج الفريق الإنجليزي بلقب البطولة، ويستعد مكانته على منصات التتويج.

وأضافت التقارير، أن رونالدو يتواجد ضمن قائمة 27 لاعبا من اليونايتد، شاركت فى كأس الرابطة، كما أن مسئولي الشياطين الحمر حظوا على 3 ميدليات إضافية من أجل اللاعبين الغائبين، والذي يعد من ضمنهم رونالدو، والذي انتقل مؤخرًا إلى نادي النصر السعودي.



وكان رونالدو قد رحل عن اليونايتد أثناء منافسات كأس العالم قطر، بعد أن تم الإتفاق مع اللاعب على فسخ تعاقده بالتراضي، بسبب تصريحاته وتصرفاته المثيرة للجدل.



موعد مباراة اليونايتد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يونايتد نظيره وست هام يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.