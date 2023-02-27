شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاد إلى الوطن فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المشارك في عملية "الفارس الشهم 2" في الجمهورية العربية السورية، بعد مساهمته مع عدد من الفرق الدولية في عمليات البحث والإنقاذ من كارثة الزلزال التي حلت بعدد من المدن والقرى السورية.

وقال قائد الفريق المقدم حمد الكعبي، إن الفريق بذل جهودًا استثنائية للبحث عن ناجين خلال الأيام الأولى للكارثة مستعينًا بأحدث الأجهزة والمعدات في مجال البحث والإنقاذ.



وأوضح الكعبي أنه بعد إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ وبالتنسيق مع السلطات المحلية في سوريا تم الانتقال لمرحلة (التعافي واعادة التأهيل)، حيث قام الفريق بتنفيذ برامج تدريبية مكثفة للدفاع المدني السوري لتمكينهم من تشغيل وصيانة الأجهزة ومعدات البحث التي تم إهداؤها لهم بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتم الانتهاء من هذه البرامج التدريبية بنجاح.



وأوضح الكعبي أن فريق البحث والإنقاذ الإماراتي حاصل على الاعتماد الدولي (المستوى الثقيل) من الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ في الأمم المتحدة، ومرخص للقيام بعمليات البحث والإنقاذ اقليميًا ودوليًا، حيث شارك الفريق بشكل مستمر في مهام البحث والانقاذ على المستوى الدولي، وله عدة مشاركات دولية متميزة.