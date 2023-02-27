انت الان تتابع خبر ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهم أجنبي في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة من مركز شرطة نفط البرجسية والفوج الرابع الثامن وخلال واجب أمني تمكنت من ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة البصرة يستخدم لتدوير الزيوت بشكل مخالف للضوابط".في السياق ذاته، "ألقت مفارز الفوج الثالث للواء شرطة الطاقة السابع ومن خلال الممارسات الأمنية بالاشتراك مع وحدتي الاستخبارات وأمن الافراد القبض على متهم أجنبي الجنسية كان يروم الدخول الى حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار".وأشارت الوزارة الى ان "المتهم تم إيداعه بالتوقيف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على القضاء المختص".