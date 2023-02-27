انت الان تتابع خبر والد سعد لمجرد يصف حكم نجله بالسجن بـ"القاسي والغامض" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – فن وثقافة

أعرب الفنان المغربي البشير عبده لمجرد، والد المطرب سعد لمجرد، في أول تعليق له بعد الحكم الصادر بحق نجله بالسجن 6 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية، عن حزنه ودهشته، واصفا الحكم بـ"القاسي والغامض".



ونشر والد سعد لمجرد عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بسعد ووالدته الفنانة المغربية نزهة الركراكي، مشيرًا إلى أن الأسرة "تعيش حاليا حياة صعبة جدا بسبب الحكم". واعتبر البشير عبده أن نجله لا يستحق الحكم الصادر بحقه، معرباً عن حزنه الشديد لسجن الأخير قائلاً: "حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيتة وكل أفراد أسرتنا لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض".

ووصف الفنان المغربي حالة الحزن التي سيطرت على الأسرة كاملةً بعد الحكم بسجن سعد لمجرد مطالبا المتابعين بالدعاء لهم إذ كتب: "أصبحنا هاته الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريتما يأتي الفرج إن شاء الله".

وقضت محكمة فرنسية، مساء الجمعة الماضي، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة فرنسية وضربها في غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، صدر الحكم بحق لمجرد، بعد 7 ساعات من المداولات، حيث قالت المحكمة إنها "مقتنعة" بحصول واقعة الاغتصاب.

