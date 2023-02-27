شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يضع اليونايتد فى ورطة بعد التتويج بكأس الرابطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الوضع الحالي بالنسبة للمهاجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر واليونايتد السابق، لم يتم حسمه، بشأن حصول اللاعب على ميدلية التتويج بكأس الرابطة، التى حققها الشياطين الحمر أمس أمام نيوكاسل، فى المباراة التى أنتهت بنتيجة 0/2.

وأضافت التقارير أن اليونايتد تم وضعه فى مأزق، بسبب رغبة بعض المسئولين فى عدم حصول رونالدو على ميدلية التتويج، بجانب مكافأت الفوز المادية.

وأوضحت التقارير أن اليونايتد أصبح مطالبا، بمنح رونالدو ميدليته حتى لا يتم الدخول فى أزمة جديدة دون داعي، خاصة أنه من المتوقع أن يطالب اللاعب بحقه فى تلك الميدلية، نظرا لمشاركته فى منافسات البطولة، بأدوارها الأولي.

وأكدت بعض المصادر داخل معقل اليونايتد، أن الفريق يحتفظ ب 3 ميدليات زائدة آخري، بعد مشاركة 27 لاعبا فى البطولة، ومن ثم يحق لرونالدو من الناحية القانونية، الظفر بالميدلية الذهبية من التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية.

وكان رونالدو قد رحل عن اليونايتد أثناء منافسات كأس العالم قطر، بعد أن تم الإتفاق مع اللاعب على فسخ تعاقده بالتراضي، بسبب تصريحاته وتصرفاته المثيرة للجدل.



موعد مباراة اليونايتد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يونايتد نظيره وست هام يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.