انت الان تتابع خبر المالية وصندوق النقد العربي يبحثان إصلاحات العراق في القطاع المصرفي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "على هامش فعاليات المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد استقبلت وزير المالية طيف سامي مدير صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي والوفد المرافق له ".وأضافت، أن" الجانبين ناقشا خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي بين الدول العربية، إلى جانب استعراض الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة العراقية في مجال القطاع المصرفي والمالي بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق".

كما استعرضت سامي مع الوفد أهم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه دول المنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية المشتركة بين العراق والصندوق العربي، والدفع باتجاه تنمية التعاون المتبادل في مجال المال والاقتصاد، فضلا عن بحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية والمصرفية وبناء القدرات البشرية، بحسب البيان.

