انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن ضبط أربعة متهمين بالتزوير وتعقيب المعاملات في الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار قامت بضبط مسؤول المخازن في الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة - فرع الأنبار ومُتَّهمين اثنين آخرين، بينهم تاجرٌ وصاحب مخازن أهليَّةٍ؛ بتهمة التلاعب والتزوير بالجرم المشهود".وأضافت إنَّ "المُتَّهمين المضبوطين قاموا ببيع مادة سماد "اليوريا والداب" المُجهَّز لفلاحي مُحافظة الأنبار؛ بناءً على وصولاتٍ ومُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ"، لافتةً إلى "ضبط وصولاتٍ غير أصوليَّةٍ وغير مُستوفيةٍ للشروط والتعليمات بحوزة المُتَّهم مسؤول المخازن".

وأوضحت أنَّ "الملاكات، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في مدينة الفلوجة، تمكَّنت من ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتعقيب المعاملات بدون وكالةٍ رسميَّةٍ بشكلٍ مُخالفٍ للقانون"، مُنـوّهةً بـ"ضبط (3) مُعاملاتٍ بحوزة المُتَّـهم".

وبيَّنت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة التحقيق المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار؛لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقهم".

