شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من تين هاج عقب الفوز بكأس رابطة الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، والتتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وحقق مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو"، وذلك عقب الفوز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دون رد.

ونشرت شبكة " بي بي سي" العالمية، تصريحات تين هاج: لدينا الروح الصحيحة مرة أخرى، نمتلك روح جيدة للغاية من أجل القتال وتقديمكل شئ، لم تكن لدينا أفضل كرة قدم دائمًا ولكنها كانت فعالة.

وتابع: عليك في البداية أن تفوز ببطولتك الأولى، وهذا ما فعلناه، يمكنك الحصول على الإلهام من هذا والمزيد من الثقة في أنه يمكنناالاستمرار في القيام بذلك.

وأضاف: نحن لا نزال في بداية مرحلة إعادة مانشستر يونايتد إلى المكان الذي ينتمي إليه، الفوز بالألقاب، هذا هو لقبنا الأول.

وأشار: اللاعبون جيدون ولديهم تواصل سويًا ويتحدون بعضهم البعض، لدينا غرفة ملابس جيدة، هذا أفضل ما يمكن للمدرب الحصول عليه.

وواصل: أريد فقط أن أفوز، نحن نستثمر منذ البداية مع الجهاز الفني، لقد قاموا بعمل رائع مع اللاعبين، الطاقم واللاعبين معًا، كان هناكجوع ورغبة في الفوز بالألقاب لأن مانشستر يونايتد هو صاحب الألقاب.

وأتم: يعرف فاران وكاسيميرو ودي خيا كيف يفوزون بالألقاب، وأنت في حاجة إلى مثل هؤلاء اللاعبين على أرض الملعب من أجل توجيه الفريق، يمتلكون أسلوب الفوز الذي يتعين عليهم استخدامه في غرفة الملابس، وهذا ما يفعلونه.