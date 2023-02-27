شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات بالمليارات لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجارى.. والزراعة بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية المكانية بثلاثة أمور، منها إعطاء أولويّةُ لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل.

ونلقي الضوء علي حجم الاستثمارات الموجهة إلي محافظتي شمال وجنوب سيناء :

أولاً : شمال سيناء:

1- تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 22 / 2023 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 5 مليارات جنيه.

2- تموّل الخزانة العامة منها نحو 80 % ( 4 مليارات جنيه).

3- يلاحظ استحواذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء ( 28%) يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6 %، وقطام الخدمات الأخرى بنحو 12.8 %، ثم قطاعات الصرف الصحي والمياه والتعليم بنسب 8.1 % و 7.9 % و 7.6 %.

ثانيا : جنوب سيناء:

1- تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية المُوجّهة بخطة عام 22/ 2023 لتنمية محافظة جنوب سيناء نحو 2.2 مليار جنيه.

2- تموّل الخزانة العامة منها 45.2 % أي نحو 2.8 مليار جنيه.

3 - يلاحظ استحواذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 32.4 %، يليه قطاع الخدمات الأخري بنسبة 19.2 %، ثم قطاعي المياه والزراعة واستصلاح الأراضي بنسب 17.9 % و 12.6 %علي الترتيب.