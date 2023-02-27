شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي قمحة: الرئيس السيسي أعاد مؤسسات الدولة المصرية في فترة وجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع إعادة مؤسسات الدولة خلال فترة وجيزة عقب توليه الحكم في مصر، إلى جانب وضع الجميع أمام مسئولياتهم داخل دولتهم.

أضاف قمحة، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الإسراع في خطوات التنمية أكبر أسلحة هزيمة الإرهاب، وهذا الفكر وجه به الرئيس السيسي في بداية حكمه، مضيفا: "سيناء جزء من هذا الوطن، وكانت مشروع لتوطين التنظيمات الإرهابية وازداد هذا المشروع ضراوة بعد الثورة المصرية في 2013".

وتابع أحمد ناجي قمحة: "الرئيس كان يتحدث اليوم عن قناة السويس، وبعد انتهاء الاحتفالية مباشرة خرجت تصريحاته تريند بشائعات ضد قناة السويس، وهذا يتم في إطار الاستمرار في اختطاف الوعي والعقل الجمعي للمصريين في اتجاه يحطم كل محاولات الدولة للسير نحو التنمية المستدامة".

وأكمل ناجي قمحة: "بعد 2013 الدولة المصرية في عبور ثاني بعد العبور الأول الذي جرى في 1973، وعلى كل الناس أن تحصر حجم المشروعات القومية وتحرك الدولة المصرية للاهتمام بالشباب في السنوات الأخيرة".