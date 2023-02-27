جزر القمر: الإخوان كيان إرهابي محظور

توصلت دولة جزر القمر إلى قرار يفي بحظر 69 كيانًا حول العالم بصفتهم جماعات وتنظيمات إرهابية، حسب مرسوم وزارة الداخلية بالبلد الأفريقي.

وتشمل هذه القائمة تنظيمات إرهابية مثل جماعة الإخوان، وداعش، وتنظيم القاعدة، وبوكو حرام، وميليشيات الحوثي في اليمن، والهياكل المرتبطة بحزب الله التي تعمل في اليمن، وتعد هذه الضربة الجديدة هي الثانية للإخوان في أسبوع، حيث وافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية.

والخميس، وافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على اعتبار الإخوان «تنظيمًا إرهابيًا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكًا خطيرًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة»، جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكون من 45 عضوًا.

مرسوم القرار

ومرسوم وزارة الداخلية في جزر القمر، المؤرخ في 9 فبراير الجاري، يؤكد أن «جزر القمر يجب أن ترسل إشارة قوية حول استعدادها لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتمويله، وكذا جميع الهياكل المتخصصة في تمويل الأنشطة الإجرامية». ومؤخرًا تم إطلاق مشاورات حول التطبيق السريع لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال بموروني تحت رئاسة وزير الداخلية القمري، وتضم القائمة أسماء لمنظمات تحمل نفس أيديولوجية هذه الجماعات، وكل التنظيمات والتيارات التي تمارس الإرهاب وثقافة العنف».

كما أشار المرسوم إلى إمكانية مصادرة «الممتلكات والقيم» وحظر أي منها، علاوة على حظر «تجنيد المؤيدين»، أو«توفير الموارد البشرية والمادية والمالية، أو تنظيم الدعاية».

وحسب موقع «لاريفيرونس باريس» فإن جزر القمر ترغب من خلال الإعلان عن قائمة المنظمات الإرهابية «في احترام المبادئ التوجيهية للمنظمات الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وكذلك الشركاء الناشطون ضد الأنشطة غير المشروعة».

الإبلاغ عن المشبوهات

وبحسب مصدر في وزارة الداخلية ذكره موقع «لاريفيرونس باريس»، فإن «هذه الرسالة موجهة إلى هذه الهياكل ومن يشجعها ومؤيديها، ويكون هناك تسامح في حالة الإبلاغ أو اكتشاف أنشطة مشبوهة في الأراضي القمرية لهذه الجماعات»، وجاء القرار تحت رقم (21-004)، ووقعه وزير الداخلي القمري فقر الدين محمود، حسب ما نقله موقع «لا ريفيرونس باريس». وجاء في المرسوم: «وفقًا لأحكام المادتين 1 و27 من القانون (AU 004-21) المؤرخ في 29 يونيو 2021 المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة تبييض الأموال والمنظمات الإرهابية وكافة الجماعات التي تغطي هذه الحركات، سواء كانت تتحرك بأوامرها أو بالمشاركة معها، تُحظر أهدافها ووسائلها في الهياكل المذكورة».

جماعة الإخوان وجزر القمر

قامت بحظر جماعة الإخوان بصفتهم جماعات وتنظيمات إرهابية.

بينت أن «جماعة الإخوان التي تأسست في 1928 بمصر، تقدم المساعدة الأيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وتنبع أهمية هذه الخطوة من كونها البداية الحقيقية لوقف أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية.

وتعد هذه الضربة الجديدة هي الثانية للإخوان في أسبوع، حيث وافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية.

والخميس، وافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على اعتبار الإخوان «تنظيمًا إرهابيًا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكًا خطيرًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة».

وفي يوليو2019، صنّفت الأرجنتين حزب الله منظمة إرهابية وحذَت باراغواي حذوها بعد شهرين فقط. واليوم صنفت باراغواي الإخوان جماعة إرهابية، ومن المتوقع أن تحذو باقي دول أمريكا اللاتينيةحذوها.