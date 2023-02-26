شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من راشفورد عقب فوز مانشستر يونايتد بكأس الكاراباو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، على فوز فريقه أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يحقق لقب كأس كاراباو

وحقق مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو"، وذلك عقب الفوز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دون رد.

وتحدث راشفورد في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي" البريطانية: أشعر بسعادة، لقد افتقدنا هذا الشعور (الفوز بالألقاب) كنادٍ، والآن يمكننا أن نسعى لما هو أفضل.

وأشار: يجب أن نواصل الجوع للفوز بالبطولات، خسرت وفزت بنهائيات مع هذا النادي، ولكن بالنسبة لجماهيرنا، أنا سعيد للغاية لأنهم سيعودون اليوم إلى منازلهم وهم أبطال.

وتابع كاسيميرو: لقد أحدث الفارق في مانشستر يونايتد، قيادته وخبرته في المباريات الكبرى كانت إيجابية بالنسبة لنا، عندما يكون في الملعب تشعر بالأمان خلفك.

وختم: تين هاج يطالبنا بالهجوم دائمًا، ويمكنكم رؤية الفاعلية التي نحن عليها مؤخرًا، لقد بذل كل لاعب أقصى ما لديه، ولذلك نستحق التتويج.