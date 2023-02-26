شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا يعلق على فوز مانشستر يونايتد بكأس الكاراباو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، على فوز فريقه الإنجليزي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في كأس كاراباو.

مانشستر يونايتد يحقق لقب كأس كاراباو

وحقق مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو"، وذلك عقب الفوز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دونرد.

وقال دي خيا في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: لقد كان فوزًا رائعًا، من الصعب وصف شعوري، أنا عاطفي جدًا خاصة وأننا منذ وقت طويل لم نحقق بطولة.

وأشار: نيوكاسل فريق صعب، لكنني فخور جدًا بفريقي، سنحتفل ونغلق ملف هذه البطولة ونفكر في المباراة التي سنخوضها بعد 3 أيام.

وأضاف: ما زلنا في ثلاث مسابقات، ولدينا فرصة الفوز بالمزيد من الألقاب، خاصة وأن عقلية الفريق الآن هي الفوز فقط، وأنا سعيد للغاية بذلك، علينا أن نحافظ على هذا الزخم.

وختم عن تحطيم الرقم القياسي لـ بيتر شمايكل: الفوز بالمباراة والبطولة، مع الرقم القياسي في نفس اليوم أمر لا يصدق، أحب هذا الفريق وأريد تحقيق كل البطولات معه، وأن أعيش هذه اللحظة دائمًا.