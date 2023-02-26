شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من برونو فرنانديز عقب تحقيق لقب كأس كاراباو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، على فوز فريقه أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، والتتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

مانشستر يونايتد يحقق لقب كأس كاراباو

وحقق مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو"، وذلك عقب الفوز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دونرد.

وقال فرنانديز في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: إنه شعور رائع، كنا نبحث عن تلك اللحظة، نحن الجماهير والنادي وكلنامعًا، فزنا بالكأس أخيرًا وأعتقد أنه كان مستحقًا.

وواصل: كانت فترة رائعة، الكأس الأول لهذا الموسم لكننا نريد المزيد فهذا لا يكفي لهذا النادي، نريد المزيد ونحتاجه لأن معاييرنا تتطلبذلك.

وختم: بالنسبة لي الأمر كان يتعلق بالفوز بالألقاب، وأخيرًا فعلنا ذلك، أنا راضِ ولكن أريد المزيد، أريد المزيد بالفعل.