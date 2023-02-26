انت الان تتابع خبر دوي انفجارات في مقاطعة نيكولايف الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة Klymenko Time إنه سمع دوي انفجارات في مقاطعة نيكولايف وتم إطلاق صفارات الإنذار هناك.

وتحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق عن وقوع انفجارات في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة خيرسون.



يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.