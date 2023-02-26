أفغانيات يطلقن حركة نسائية لمحاربة الظلم والتمييز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة من النساء الأفغانيات إطلاق حركة «ثورة النساء» في كابول، بهدف الكفاح من أجل الحقوق الإنسانية وحقوق المرأة الأساسية في البلاد، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكرت إحدى منظمات الحركة دنيا صافي، أنهم يهدفون إلى «حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، لاسيما النساء، حيث إن الحصول على الحقوق الأساسية هو مطلب خطير للمواطنين. بدأنا هذه الحملة لمحاربة الظلم والتمييز ضد المرأة»، طبقا لما ذكرته قناة «آمو» التلفزيونية.

وأضافت «إن من بين مؤيدات الحركة، طالبات ومدرسات والعديد من الموظفات السابقات بالحكومة، اللاتي يكافحن من أجل حقوق المرأة».

يذكر أنه منذ استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان عام 2021، فقدت الفتيات والنساء الأفغانيات إمكانية الوصول إلى المدارس والعمل والمناطق العامة.

بالإضافة إلى ذلك، منذ ديسمبر العام الماضي، عرقل الحظر الذي فرضته طالبان على عمل النساء الأفغانيات لدى منظمات الإغاثة، البرامج الإنسانية في البلاد.

على صعيد آخر، ذكر مسؤولو أمن في ولاية «بروان» أنهم اعتقلوا مجموعة من 12 لصا مسلحا، وقال القائد الأمني بالولاية أنه تم طرد تلك المجموعة من قوات الإمارة، لكنها ما زالت تستخدم اسم طالبان والأسلحة التي بقيت معها، وسرقت المجموعة سيارات ومنازل، وعثر على 8 سيارات لديها.