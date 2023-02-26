شكرا لقرائتكم خبر رئيسة وزراء فنلندا: أوكرانيا ستلحق بالناتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين «إن أوروبا ستقف دائما إلى جانب أوكرانيا وسوف تزودها بالمزيد من المعدات العسكرية الثقيلة، بحسب هيئة الإذاعة الفنلندية». وأضافت «إن أوكرانيا ستفوز بمساعدة شركائها الغربيين، وإن مستقبلا مشرقا ينتظر أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم». وأكدت إنه سيتم تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين مذنبين بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة، وأضافت مارين أن روسيا ستخسر هذه الحرب، هذه حرب غير شرعية وروسيا وحدها هي المسؤولة عنها.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء فنلندا: أوكرانيا ستلحق بالناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.