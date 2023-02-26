تونس تستضيف وزراء الداخلية العرب الأربعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنعقد الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بعد غد، برعاية الرئيس قيس سعيد، وحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول». وسيتم افتتاح الدورة بكلمة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، كما سيتحدث خلال الجلسة الافتتاحية وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.

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